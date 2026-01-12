Цены на российских АЗС значительно выросли в новогодние каникулы

Ключевой причиной стало повышение НДС, заявили в Российском топливном союзе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Автозаправочные сети России в последние дни 2025 года и в течение новогодних каникул 2026 года значительно повысили цены на бензин и дизельное топливо.

Согласно данным Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка), к 12 января 2026 года по сравнению с 29 декабря 2025 года цены на российских заправках в среднем по стране увеличились на один рубль за литр. Повысили цены на стелах АЗС и нефтяные компании, и частные сети, следует из данных союза.

Глава РТС Евгений Аркуша, комментируя это, отметил, что ключевой причиной стало повышение НДС: "С начала 2026 года в России увеличена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. В связи с этим в стране выросли цены на различные товары и услуги, в том числе и цены на моторное топливо в рознице".

В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" сообщили, что служба продолжает осуществлять контроль за ценообразованием в оптовом и розничном сегментах топливного рынка. "Контроль за розничными ценами ведется на 12 тысячах АЗС. В случае выявления необоснованного роста цен служба применяет меры антимонопольного реагирования. Также ведомство совместно с Петербургской биржей продолжит анализировать торговое поведение участников рынка и прорабатывать дальнейшие меры по недопущению пиковых значений при проведении торгов топливом", - добавили в ФАС.

Согласно данным Росстата (в последний раз он публиковал потребительские цены на АЗС 25 декабря 2025 года), в ноябре и в декабре цены на российских заправках снижались.

Аркуша пояснил, что снижение розничных цен, зафиксированное в ноябре и декабре, происходило за счет того, что частные сети АЗС понижали стоимость на тех своих заправках, где они были существенно выше автозаправок нефтяников.

Однако, по отношению к началу года цены на бензин в РФ к 22 декабря увеличились, по данным Росстата, на 10,83%, что чуть менее чем вдвое превосходит уровень общей инфляции за этот период (5,58%). Средняя стоимость литра бензина по стране на 22 декабря была: АИ-92 - 61,4 руб., АИ-95 - 66,72 руб. С начала 2025 года к 22 декабря дизтопливо подорожало на 8,01%, средняя его цена достигла 75,83 руб. за литр.

Как сообщалось, в 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).