Мировые продажи чипов в ноябре выросли на 30% и достигли рекорда

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мировые продажи чипов в ноябре увеличились на 29,8% относительно того же месяца предыдущего года - до $75,3 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

По сравнению с октябрем подъем составил 3,5%.

"В ноябре мировая полупроводниковая промышленность зафиксировала рекордный месячный объем продаж, при этом спрос во всех основных категориях продукции вырос, - сказал президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. - В перспективе прогнозируется существенный рост мирового рынка микросхем в 2026 году, в результате которого продажи почти достигнут $1 трлн".

Продажи в Северной и Южной Америке в ноябре увеличились на 23% в годовом выражении, в Европе - на 11,1%, в Китае - на 22,9%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах взлетели на 66,1%. При этом в Японии было зафиксировано снижение на 8,9%.

Реализация чипов относительно октября повысилась в Северной и Южной Америке на 3%, в Европе - на 1,2%, в КНР - на 3,9%, в АТР - на 5%, тогда как в Японии - сократилась на 0,1%.

SIA объединяет порядка 99% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.