ЦБ пересмотрел механизм предоставления крупнейшим банкам безотзывной кредитной линии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в связи c планируемым переходом системно значимых банков на соблюдение национального норматива краткосрочной ликвидности (ННКЛ) отменил срок действия безотзывных кредитных линий (БКЛ) сроком действия в 1 год, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ установил плату за право пользования БКЛ в размере 1% годовых от величины лимита БКЛ, включенной в расчет ННКЛ.

Регулятор также внес изменения в механизм БКЛ и пересмотрел подход к использованию этого инструмента для соблюдения норматива: теперь БКЛ будет покрывать только небольшую волатильность норматива (до 20 п.п.). Сумма платы за БКЛ будет зависеть от того, сколько дней и в каком объеме банк фактически использовал БКЛ для соблюдения норматива.

"Банк России ожидает, что потребность банков в использовании БКЛ будет небольшой. ННКЛ учитывает специфику российского рынка, в первую очередь в части состава высоколиквидных активов. Цель пересмотра механизма БКЛ – обеспечить гибкость в управлении банками своей ликвидностью, смягчая ее временные краткосрочные изменения, не угрожающие финансовой стабильности. Порядок расчета платы должен мотивировать банки к выполнению норматива за счет рыночных инструментов", - говорится в сообщении Банка России.

