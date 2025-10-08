Рост цен в РФ с 30 сентября по 6 октября составил 0,23%, годовая инфляция ускорилась в район 8,1%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 30 сентября по 6 октября составил 0,23% после повышения на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 6 октября выросли на 0,20%, с начала года - на 4,53%.

Из данных за 6 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 октября ускорилась до 8,11% с 8,01% на 29 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,08%, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября.

Продолжился разгон цен на автомобильный бензин - за неделю с 30 сентября по 6 октября он подорожал на 0,9% (после роста на 0,8% неделей ранее), на дизельное топливо цены повысились на 0,4% (после роста на 0,6%).

Цены на плодоовощную продукцию с 30 сентября по 6 октября выросли на 1,1% (после роста на 0,2% в предыдущую неделю), в том числе помидоры стали дороже на 8,1%, бананы - на 1,9%. Одновременно снизились цены на морковь - на 1,3%, яблоки на 1,0%, лук - на 0,8% и огурцы - на 0,1%. Цены на картофель за неделю не изменились.

С 30 сентября по 6 октября существенно поднялись цены на куриные яйца - на 3,0% (но с начала года они подешевели на 23,7%), мясо кур - на 1,1%, колбасы вареные - на 0,6%, рыбу мороженую - на 0,5%, сосиски, сардельки, творог и вермишель - на 0,4%, молоко ультрапастеризованное, крупу гречневую, хлеб пшеничный и ржаной - на 0,3%.

Снизились за неделю цены на сахарный песок – на 0,3%, рис – на 0,2%.

Цены на легковые автомобили, как отечественные, так и иностранных марок, с 30 сентября по 6 октября увеличились на 0,2%.

Тарифы на проезд в городском автобусе выросли за неделю на 0,7%, трамвае - на 0,5% и троллейбусе - на 0,4%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 6 октября на уровне 8,08%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 30 сентября по 6 октября 2025 года на потребительском рынке инфляция составила 0,23% (после 0,13% неделей ранее). На продовольственные товары цены выросли на 0,31% (после роста на 0,16% неделей ранее). На плодоовощную продукцию динамика цен составила 1,06% (после 0,24%), на остальные продукты питания - 0,24% (после 0,15%). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,23% (после роста на 0,16%), в секторе наблюдаемых услуг - на 0,08% (после также 0,08%", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее. Большинство аналитиков при этом ожидали от ЦБ более мягкого решения, прогнозируя второе подряд снижение ставки широким шагом в 200 б.п.

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий" (не изменился по сравнению с июльским).

Существенное внимание в сентябрьском заявлении ЦБ уделил бюджетной политике, обратив внимание, что дезинфляционный эффект от ее нормализации в 2025 году пока не реализовался с учетом накопленного с начала года дефицита. "Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения правительством в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ оставил прежним – 6-7%.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2025 году составляет 6,7% (вырос с 6,4% по опросу месяц назад на фоне решения правительства повысить НДС с 2026 года с 20% до 22%), по инфляции в 2026 году - 5,0% (4,7%).