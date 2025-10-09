HSBC хочет выкупить Hang Seng Bank у миноритариев за $13,6 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC сообщил, что направил предложение о выкупе акций своего дочернего гонконгского банка Hang Seng Bank у миноритарных инвесторов, объем сделки может составить 106 млрд гонконгских долларов ($13,6 млрд).

HSBC предложил выплатить 155 долларов за акцию Hang Seng Bank, что предусматривает премию в 30% по сравнению с котировками на закрытие торгов в среду.

Стоимость всего гонконгского банка в рамках предложения была оценена в 290 млрд долларов.

Цель сделки - полное поглощение Hang Seng Bank и делистинг его акций с Гонконгской биржи.

HSBC готов приостановить программу выкупа акций на три квартала для того, чтобы профинансировать сделку. За 2024 год банк приобрел собственные акции на $11 млрд.

На новостях о сделке и перспективах заморозки buyback акции HSBC в Гонконге дешевеют на 6,5%.

HSBC вошел в Hang Seng в период банковского кризиса в 1965 году, ему принадлежат примерно 63% акций азиатского банка. В первом полугодии 2025 года Hang Seng зафиксировал чистую прибыль в размере 6,9 млрд гонконгских долларов против 10 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года.