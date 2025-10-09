Поиск

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,7% до 1,27 трлн рублей

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,7% до 1,27 трлн рублей
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк за 9 месяцев 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,27 трлн рублей, что на 6,7% выше результата годом ранее, говорится в сообщении кредитной организации.

Рентабельность капитала банка в январе-сентябре 2025 года составила 22,4%.

В сентябре Сбербанк заработал 150,3 млрд рублей чистой прибыли (+6,9% г/г), рентабельность капитала составила 23,8%.

Чистые процентные доходы за 9 месяцев выросли на 16,6% в годовом выражении, до 2,2 трлн рублей, на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в сентябре составил 25,2% г/г.

Чистые комиссионные доходы в январе-сентябре снизились на 2,2% год к году, до 538,8 млрд рублей (-2,7% г/г за месяц) с учетом высокой базы прошлого года, связанной с изменением подхода к признанию доходов по документарным операциям корпоративных клиентов.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились на 17,3% в годовом выражении и составили 410,6 млрд руб. В сентябре этот показатель составил 81,5 млрд рублей, существенное влияние на его размер оказало ослабление рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 9 месяцев и 1,6% в сентябре.

Операционные расходы выросли на 14,5% год к году за 9 месяцев, до 798,7 млрд рублей. В сентябре операционные расходы составили 96,5 млрд рублей и увеличились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отношение расходов к доходам за 9 месяцев составило 28,3%.

Базовый и основной капитал за месяц снизились на 0,2% и 0,1% соответственно – до 5,6 трлн и 5,7 трлн рублей. Общий капитал вырос на 1,8% за месяц, в основном за счет заработанной прибыли, и составил 7,3 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала снизились на 0,2 п.п. за месяц – до 9,8% и 10,1% соответственно вследствие увеличения объема риск-взвешенных активов на фоне роста кредитных портфелей.

Расчет нормативов базового и основного капитала не учитывает прибыль за январь-сентябрь 2025 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 9 месяцев на нормативы составляет порядка 2,2 п.п. Коэффициент достаточности общего капитала составил 12,9% на конец сентября.

Сбербанк
