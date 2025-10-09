Суд завершил 8-летнюю процедуру банкротства "Мотовилихинских заводов"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ПАО "Мотовилихинские заводы" (Пермь), сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно действующему законодательству, определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. Если оно не будет обжаловано, то с даты внесения записи в ЕГРЮЛ конкурсное производство считается завершенным.

В целом дело о банкротстве ПАО рассматривалось в суде более 8 лет - со 2 июня 2017 года, а процедура конкурсного производства была введена свыше 7,5 года назад.

С ходатайством о завершении конкурсного производства конкурсный управляющий Андрей Берсенев обратился в суд 16 сентября. В качестве процентов по вознаграждению управляющему он просил установить сумму почти 26,4 млн рублей.

В конце 2014 года "Мотовилихинские заводы" оказались в предбанкротном состоянии. В августе 2017 года Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО по заявлению АО "ВНИИ "Сигнал", просроченная задолженность перед которым составляла 32,1 млн рублей. С конца марта 2018 года "Мотовилихинские заводы" находились в стадии конкурсного производства.

Предприятие, помимо гражданской продукции, выпускало технику оборонного назначения.