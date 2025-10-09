Офлайн-оплата цифровым рублем появится позднее, пока в приоритете бюджетные выплаты

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля на более позднем этапе, сейчас в приоритете бюджетные выплаты, развитие смарт-контрактов и трансграничные платежи, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках форума "Финополис-2025".

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, но регулятор перенес срок на 1 сентября 2026 года.

"Мы собираемся вернуться к вопросу оплаты офлайн с помощью цифровых рублей на более позднем этапе, сейчас мы считаем приоритетными для развития направления следующие: это выплаты из бюджета и в бюджет. Мы видим, что эта функция цифрового рубля вполне востребована и на уровне федерального правительства, и на уровне субъектов Федерации. Мне кажется, гражданам будет это удобно. Второе - это развитие смарт-контрактов. Действительно, новое, очень интересное и многообещающее направление. И третье - это трансграничные платежи. Поэтому сейчас для нас приоритет - эти три направления. Но к офлайн обязательно вернемся на более позднем этапе", - сказала председатель ЦБ.

Отвечая на вопрос о получении зарплаты в цифровых рублях, Набиуллина подчеркнула, что это будет дополнительной возможностью для людей. "Они могут сами решать, как получать зарплату - наличными, на счет безналичными. Это право выбора. И когда цифровой рубль будет уже доступен всем, могут и сделать этот выбор", - отметила она.

Набиуллина заявила, что Банк России в ближайшее время начнет тестировать получение зарплаты в цифровых рублях, и его сотрудники смогут добровольно присоединиться к пилоту. "И я собираюсь быть среди них", - сказала она.