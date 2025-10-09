Brent продолжает дешеветь и торгуется ниже $66 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно снижаться днем в четверг на признаках ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:03 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,42%), до $65,97 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,32 (0,51%), до $62,23 за баррель.

Израиль и ХАМАС согласились на реализацию первой фазы американского плана по урегулированию вооруженного конфликта в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой стадии оставшиеся в живых захваченные в прошлом году заложники и тела погибших будут возвращены израильской стороне 13 октября.

"Нефть дешевеет вследствие уменьшения наценки на геополитический риск, вызванного сделкой между ХАМАС и Израилем", - отметил старший аналитик OANDA Келвин Вонг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,715 млн баррелей при ожидавшемся росте на 2,25 млн баррелей. Товарные запасы бензина понизились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,018 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,05 млн баррелей, дистиллятов - на 1,23 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 763 тысячи баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 271 тысячу баррелей.

Аналитики Citigroup отметили, что консенсус участников рынка остается негативным с учетом ожиданий излишка предложения топлива, при этом мнения насчет масштаба возможного снижения котировок разнятся.

Более медленный рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, а также политические риски в России и Иране могут замедлить темпы корректировки цен на нефть, написали они.