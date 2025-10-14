Поиск

Операционная прибыль Samsung в III кв. выросла до максимума с 2022 г., выручка достигла рекорда

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Samsung Electronics увеличила операционную прибыль в третьем квартале 2025 года на 32% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 12,1 трлн вон ($8,48 млрд), говорится в предварительном отчете компании.

Показатель вдвое превышает результат предыдущего квартала и является максимальным со второго квартала 2022 года.

Квартальная выручка Samsung выросла на 8,7%, до рекордных 86 трлн вон.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль компании в третьем квартале на уровне 9,74 трлн вон при выручке в 83,59 трлн вон.

Уверенное увеличение финансовых показателей Samsung связано, в частности, с быстрым ростом подразделения компании по выпуску полупроводниковых компонентов на фоне бума в сфере искусственного интеллекта.

Акции Samsung теряют в цене 1,6% на торгах во вторник, несмотря на сильную отчетность. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 72,6%.

Полная отчетность компании за третий квартал будет обнародована позднее в этом месяце.

