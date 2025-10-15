Заботкин отметил, что ЦБ в октябре примет взвешенное решение по ставке

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на очередном заседании по ставке в октябре примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всех поступивших к тому моменту данных, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме.

"Совет директоров 24 октября примет взвешенное решение, исходя из всей той информации, которой он будет располагать к этому моменту", - сказал Заботкин, комментируя предложение одного из депутатов в октябре "устроить праздник для бюджета и предпринимателей", сократив спред между ключевой ставкой и текущей инфляцией.

Июльский прогноз Банка России предусматривает среднюю ключевую ставку в 2025 году в диапазоне 18,8-19,6%, в 2026 году – 12-13%.