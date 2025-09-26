Поиск

ЦБ РФ опубликовал календарь решений по ставке на 2026 год

Фото: "Интерфакс"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2026 год.

Первое заседание по ставке в следующем году пройдет 13 февраля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макропрогноза, комментарием к нему и резюме обсуждения ставки.

Следующий совет директоров назначен на 20 марта, второе опорное заседание пройдет 24 апреля.

Также заседания назначены на 19 июня, 24 июля (опорное), 11 сентября, 23 октября (опорное) и 18 декабря 2026 года.

