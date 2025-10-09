Поиск

Глава ЦБ заявила, что решения по ключевой ставке до конца года не предопределены

Пространство для ее снижения остается, отметила Эльвира Набиуллина

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продолжит придерживаться осторожного подхода при проведении денежно-кредитной политики (ДКП), решения по ключевой ставке до конца года не предопределены, пространство для ее снижения остается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Действительно, наш подход осторожный, аккуратный, мы всегда стараемся быть аккуратными, учитывать все риски, всю динамику. Сейчас решения последующие до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации в экономике, с инфляцией, инфляционными ожиданиями, кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда, безусловно", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах "Финополиса".

"Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается", - подчеркнула она.

Прогноз по траектории ключевой ставки ЦБ уточнит по итогам опорного заседания совета директоров 24 октября, добавила Набиуллина.

Июльский прогноз Банка России предусматривает среднюю ключевую ставку в 2025 году в диапазоне 18,8-19,6%, в 2026 году - 12-13%.

Хроника 16 февраля 2024 года – 09 октября 2025 годаСтавка ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Новости

