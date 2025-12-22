Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%, выше 2750п

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; также поддержку оказывают улучшение внешней конъюнктуры и дорожающая нефть (фьючерс на Brent подрос к $61 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,3%, превысив 2750 пунктов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2751,62 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,6% "префы"), "ММК" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 декабря, составляет 80,722 руб. (+69,19 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "ВК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-коференции в минувшую пятницу, что стороны добились значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского конфликта, но им еще предстоит решить много вопросов. Рубио подчеркнул, что на подобных переговорах самые сложные вопросы, обычно, решаются в самом конце.

Также Рубио заявил, что надеется на достижение соглашения по украинскому урегулированию в декабре, но при этом допустил и намного более продолжительный переговорный процесс. "Это решаем не мы, это решают обе стороны конфликта", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он добавил, что если бы США не были вовлечены в процесс урегулирования, то никакая бы другая сторона не могла бы это сделать. В частности, он упомянул ООН и европейские страны, которые, по его мнению, в отличие от Вашингтона не смогли вести обсуждения сделки с обеими сторонами.

В Кремле рассчитывают, что спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев в понедельник вернется в Москву и доложит Владимиру Путину информацию об итогах переговоров представителей США, европейских стран и Украины, но полагают, что эти предложения вряд ли будут конструктивными.

"Господин Дмитриев сейчас находится в командировке в Майами, и он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и украинцев. Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Я думаю, что большинство предложений нам категорически не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями", - добавил помощник российского президента.

Ушаков выразил мнение, что то, что было предложено европейцами и украинцами в американский план урегулирования, "достаточно неконструктивно". Он также заявил, что Дмитриев уже "кое-что сообщает" о своих контактах в США. "Мы ждем его возвращения, надеюсь, он вернется в понедельник и доложит, прежде всего президенту, о результатах своих переговоров, и после этого мы выработаем свою позицию, с которой пойдем дальше, прежде всего в контактах с американцами", - добавил Ушаков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал проведенные с российской делегацией в Майами переговоры по Украине продуктивными и конструктивными. "За последние два дня пребывания во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", - написал Уиткофф в соцсети X.

По мнению Уиткоффа, "Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине". "Россия высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - добавил он.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, денежно-кредитные условия в России остаются жесткими, хотя и несколько смягчаются (ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 16,0% годовых). Несмотря на ухудшение внешних условий, рубль сохраняет устойчивость благодаря бюджетному правилу и монетарной политике ЦБ. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ставке с учетом динамики инфляции и рисков, реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки, следует из комментария ЦБ.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме протестировал наклонную линию тренда от 18 ноября в зоне 2743,6 пункта. При закреплении ниже этого уровня котировки могут упасть к уровню поддержки 2699,8 пункта. Однако при наличии позитивного новостного фона индикатор может дойти до уровня сопротивления 2787,4 пункта, считает Гудым.

В США индексы акций в минувшую пятницу подросли на 0,4-1,3% во главе с Nasdaq; трейдеры оценивали корпоративные новости и статданные по экономике США.

Отчет о динамике потребительских цен в стране за ноябрь показал замедление темпов инфляции до минимальных с июля 2,7% в годовом выражении. Это дало инвесторам надежду, что Федеральная резервная система продолжит снижать базовую процентную ставку в следующем году.

Пятничная статистика показала небольшой рост продаж на вторичном рынке жилья и повышение потребительского доверия в США.

Перепродажи жилья в Штатах в ноябре увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца - до 4,13 млн домов в пересчете на годовые темпы, максимума за 9 месяцев, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, в декабре увеличился до 52,9 пункта с 51 пункта в прошлом месяце. Окончательное значение индекса оказалось слабее предварительного (53,3 пункта).

В Азии в понедельник наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают рост на фоне геополитических рисков, затрагивающих поставки из России и Венесуэлы.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в понедельник составила $60,93 за баррель (+0,8%), цена январского контракта на WTI - $56,97 за баррель (+0,8%).