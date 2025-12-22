ВС РФ не станет рассматривать жалобы ряда миноритариев СМЗ и Мосбиржи по делу об изъятии акций

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ (ВС РФ) отказал ряду миноритарных акционеров ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) и ПАО "Московская биржа" в передаче их кассационных жалоб на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Доводы кассационных жалоб не подтверждают существенных нарушений судами первой и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации", - говорится в определении ВС.

По мнению ВС, Арбитражный суд Пермского края руководствовался положениями действующего законодательства, регулирующего спорные правоотношения, и, удовлетворяя иск прокуратуры об изъятии акций миноритарных акционеров СМЗ, исходил из доказанности факта нарушения порядка приватизации государственного предприятия.

"Оставляя решение суда первой инстанции в силе и дополнив его резолютивную часть (о выплате денежных средств приобретателям акций за их изъятие - ИФ), суд округа (Арбитражный суд Уральского округа - ИФ) исходил из установленных судом первой инстанции обстоятельств и не нарушил пределы рассмотрения дела в суде соответствующей инстанции", - отмечается в определении суда.

Ранее старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына сообщала, что биржа будет требовать в ВС РФ оставить в силе решение апелляционной инстанции, признавшей законными владельцами компании миноритариев, купивших акции на организованных торгах.

Обжаловать постановление суда в ВС пытались свыше 20 миноритариев-физических лиц.

Также в настоящее время судом не разрешен вопрос о передаче на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам кассационных жалоб АО "БМ-Банк" (правопреемник банка "Открытие", входит в группу ВТБ) и АО "Инвестиционная компания "Регион" (крупнейший миноритарий СМЗ, у него истребовано свыше 9,3 тыс. акций). Эти жалобы поступили в суд на прошлой неделе.

Срок для обжалования постановления Арбитражного суда Уральского округа, вынесенного 24 октября, согласно действующему процессуальному законодательству, истекает на текущей неделе.

Суд в 2022 году изъял по иску Генпрокуратуры 89,4% акций СМЗ у мажоритарных акционеров. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу государства оставшихся 10,6% акций СМЗ, которые принадлежат около 2,3 тыс. миноритарных держателей.

В мае 2025 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в отношении более чем 1,5 тыс. владельцев бумаг, посчитав, что они приобрели акции на организованных торгах как добросовестные приобретатели.

Однако Арбитражный суд Уральского округа не согласился с таким подходом и отменил постановление апелляции, оставив в силе решение суда первой инстанции. Суд постановил дополнить решение первой инстанции указанием на обязанность Росимущества обеспечить выплату компенсации всем добросовестным миноритарным акционерам вне зависимости от оснований приобретения акций.

Фондовый рынок внимательно следит за кейсом СМЗ, в котором был поставлен под сомнение принцип гарантированной защиты инвестиций добросовестных приобретателей. Обеспокоенность прецедентом изъятия акций у миноритариев неоднократно выражал и Банк России.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 тыс. 568 рублей, он состоит из 398 тыс. 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.