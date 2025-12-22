Поиск

Народный банк Китая ожидаемо сохранил LPR на уровне 3%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, сообщил НБК.

Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) седьмой месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая - всех остальных.

При этом основным инструментом денежно-кредитной политики китайского ЦБ теперь служит ставка по семидневным операциям обратного РЕПО.

