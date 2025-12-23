Поиск

Краткосрочное льготное кредитование АПК в 2025 году выросло на 15% до 732 млрд рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Объем краткосрочного льготного кредитования АПК РФ в этом году составил 731,8 млрд рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Что касается инвестиционных кредитов, то к настоящему времени они заключены на сумму 244,2 млрд рублей.

По ее словам, самая большая доля выданных льготных кредитов – 40% – приходится на Россельхозбанк. Доля Сбербанка составляет 27%, ВТБ - 14%, Альфа-банка - 7%, Газпромбанка - 3%.

При этом Фастова сообщила, что предоставленные в этом году инвесткредиты на строительство новых свинокомплексов позволят к 2027 году полностью восстановить выбывшее стадо в Курской области.

"На следующий год мы дополнили направления по инвесткредитам тепличными комплексами по выращиванию ягод. Поэтому прогнозирую, что привлеченных инвесткредитов будет больше", - заявила она.

Перспективы роста инвестиционного кредитования первый замминистра также связывает с тем, что со следующего года "в полной мере заработает нацпроект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности". "Сейчас многие компании тщательно прорабатывают свои проекты для подачи заявок в Минсельхоз в следующем году. Поэтому надеюсь, что в следующем году мы сможем выйти на уровень 2024 года, когда объем привлеченных инвесткредитов составил более 430 млрд рублей", - заявила Фастова.

