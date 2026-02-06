Португалия оценила прямой ущерб от урагана "Кристин" в 4 млрд евро

Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Португалии, по предварительной оценке правительства, восстановление инфраструктуры, поврежденной ураганом "Кристин", будет стоить не менее 4 млррд евро, сказал телеканалу RTP министр экономики страны Мануэл Кастро Алмейда.

"Это станет существенным шоком для экономики", - сказал он, добавив, что оценка не включает непрямой ущерб, например, перебои в цепочках поставок.

По словам министра, некоторым компаниям придется заново отстраивать заводы, поскольку их производственные площадки оказались полностью разрушены.

Правительство обеспечит 80% зарплат сотрудников разрушенных предприятий на период до восстановления производства, тогда как компании будут платить им всего 20%. Такая мера позволит избежать массовых увольнений.

Ураган "Кристин" обрушился на Португалию 31 января, скорость порывов ветра превышала 200 км/ч. Примерно 450 тысяч домохозяйств в стране остались без электричества, погибли не менее пяти человек.