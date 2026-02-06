Поиск

Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Концессионное соглашение по реконструкции аэродромной инфраструктуры в "Домодедово" находится в стадии проработки, сообщил журналистам на форуме НАИС-2026 руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, который возглавляет совет директоров этого аэропорта.

Комментировать, какие именно объекты планируется реконструировать, стоимость работ, а также сроки подписания соглашения он не стал.

Повышение тарифов на обслуживание авиакомпаний в "Домодедово", по словам Ядрова, в данный момент не рассматривается. Не обсуждается и перенос в "Домодедово" части рейсов "Аэрофлота", который базируется в "Шереметьево". Последний в конце января выиграл приватизационные торги по продаже "Домодедово".

Покупка "Домодедово" - "крайне сложный проект", который требует значительных инвестиций, говорил перед участием в торгах гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. Задолженность по кредитам "Домодедово" он оценивал более чем в 75 млрд рублей, а текущее финансовое состояние, по его словам, "не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства". Инвестиции в аэродромную инфраструктуру "Домодедово", по словам Василенко, не осуществлялись "десятки лет".

Реконструкцией аэродромных объектов в "Домодедово" в последние годы по заказу структур Росавиации и Минтранса занималось АО "Центродорстрой". В 2021 году с этой компанией были заключены два контракта на общую сумму 8,7 млрд рублей. Один из них, на 696 млн рублей, в декабре прошлого года был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика - подведомственного Росавиации ФГУП "АГА(а)", после чего ЦДС подал иск к нему на 725 млн рублей. Также в феврале от компании был подан иск на 1,8 млрд рублей к подведомственному Минтрансу ФКУ "Ространсмодернизация", который заказывал работы по реконструкции на сумму более 8 млрд рублей.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании в доход государства активов группы "Домодедово", которую контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик (вторым бенефициарам, по версии истца, был Валерий Коган). Аэропорт перешел в собственность Росимущества, после чего его возглавил бывший замминистра финансов и первый замминистра экономического развития Андрей Иванов, а совет директоров - Ядров.

