Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Промпроизводство в РФ в ноябре 2025 года снизилось на 0,7% в годовом выражении после роста на 3,1% в октябре, на 0,3% в сентябре, на 0,5% в августе и на 0,7% в июле, сообщил в среду Росстат.

Последний раз снижение промышленности в годовом выражении фиксировалось в феврале, но тогда во многом объяснялось календарным фактором високосного 2024 года.

В обзоре Минэкономразвития о промпроизводстве в ноябре отмечается, что "частично такая динамика в промышленности обусловлена календарным фактором - в ноябре 2025 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 года".

Показатели по промышленности в ноябре 2025 года оказались хуже ожиданий аналитиков, которые согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале декабря консенсус-прогнозу, ожидали рост в ноябре на 1,2% после позитивных данных октября.

За январь-ноябрь 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство увеличилось на 0,8%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство снизилось на 1,5% после роста на 3,0% в октябре, снижения на 1,0% в сентябре, роста на 0,7% в августе и уменьшения на 0,6% в июле.

В ноябре 2025 года произошло снижение производства в обрабатывающих отраслях - на 1,0% в годовом сравнении после роста на 4,5% в октябре (за январь-ноябрь обработка выросла на 2,6%).

В добывающем секторе в ноябре 2025 года был зафиксирован рост на 0,7% после роста на 1,3% октябре (за январь-ноябрь - снижение в добыче на 1,5%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в ноябре был зафиксирован спад на 3,4% после роста 1,3% в октябре (за январь-ноябрь - снижение на 1,7%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов производство в ноябре снизилось на 2,3% после падения на 3,3% в октябре (за январь-ноябрь - падение на 3,4%).

Отрасли, показавшие в ноябре 2025 года значительный рост по сравнению с ноябрем 2024 года: производство табачных изделий - 21,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 13,0%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 9,0%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 6,4%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 35,3%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 14,6%; производство электрического оборудования - 12,3%; производство кожи и изделий из кожи - 11,8%; добыча прочих полезных ископаемых - 10,8%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 9,8%; ремонт машин и оборудования - 6,4%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 6,1%, производство бумаги - 7,3%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 6,0%; металлургическое производство - 4,1%.

В 2025 году экономисты ожидают роста промышленности РФ на 1,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале декабря). Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз по росту промпроизводства в РФ в 2025 году до 1,5% с 2,6% в апрельской версии.