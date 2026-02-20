Поиск

РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак встретился в Стамбуле с министром энергетики и природных ресурсов Альпарсланом Байрактаром, стороны обсудили перспективы сотрудничества в газовой и нефтяной отраслях, а также в области мирного атома, сообщила пресс-служба российского правительства.

Вице-премьер подчеркнул важную роль Турции в региональной энергетике в части стратегического транзита энергоресурсов, растущего внутреннего рынка, активной внешнеэнергетической политики.

"Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию, надежно выполняет принятые на себя обязательства перед турецкими партнерами. Продолжается взаимодействие в части поставок российской электроэнергии на территорию Турции. Реализация данного направления позволит укрепить надежность энергоснабжения турецкой стороны и станет дополнительным вкладом в стабильность ее энергетического баланса", - говорится в сообщении.

"Стабильно функционируют трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", продолжается сооружение первой в Турции атомной электростанции "Аккую", которая фактически создает в Турции новую отрасль ядерной энергетики", - подчеркнул Новак.

В свою очередь Байрактар сообщил в соцсети, что стороны кроме текущего сотрудничества, в частности, в области природного газа и атомной энергетики, "изучили новые возможности для взаимодействия".

"Мы придаем большое значение продолжению нашего энергетического диалога, уделяя особое внимание успешному развитию текущих проектов и становлению новых областей сотрудничества, которые принесут взаимную выгоду", - заявил турецкий министр.

Как сообщалось, в 2025 году завершался срок действия долгосрочных договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 млрд куб. м - по "Турецкому". Также в конце 2025 - начале 2026 года завершается срок действующих соглашений с некоторыми частными импортерами.

Александр Новак Турция
