Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства по итогам 2025 года на уровне 22%.

"Ожидаемый уровень рентабельности молочного скотоводства России без учета субсидий за 2025 год составит 22%, по сырому молоку - 35%", - сообщило ведомство.

Там отметили, что молочная отрасль в последние пять лет показывает положительную динамику. В прошлом году производство молока составило рекордные 34,2 млн тонн. "При этом сохраняется значительный потенциал дальнейшего роста. К 2030 году стоит задача увеличить объемы производства молока до 38,5 млн тонн. Это позволит достичь самообеспеченности по молоку и молокопродуктам на уровне 90%, что соответствует пороговому значению доктрины продовольственной безопасности", - сообщает ведомство.

Увеличение сырьевой базы позволяет обеспечивать загрузку перерабатывающих предприятий. В результате в прошлом году в России сохранилась положительная динамика в производстве основных видов молочной продукции. Так, увеличился выпуск сухого молока и сливок (+7,3%), питьевого молока (+3,1%), сливочного масла (+2,1%), сыра (+1,7%). "Это в том числе позволило поддержать тенденцию роста среднедушевого потребления молока (+0,6%). Кроме того, по имеющимся данным, в 2026 году также наблюдается рост потребления молочных продуктов", - говорится в сообщении.

Минсельхоз также сообщил, что, по данным на 16 февраля, розничная цена на сливочное масло за год снизилась на 5,3%, на пастеризованное молоко - увеличилась на 5,4%, на сыры - на 3,5%.