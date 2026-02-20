Поиск

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Первые операции с криптовалютами, если будет принят соответствующий закон, могут пройти до конца текущего года, сказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект (о регулировании рынка криптовалют в РФ - ИФ) будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях, уже в самое ближайшее время", - сказала Лозгачева в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"С принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции могут уже к концу года быть, поэтому нас ожидает достаточно динамичная повестка в этом году", - добавила она.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщал ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

ЦБ оценит необходимость внедрения небольшими банками "спецкнопки" для жалоб на мошенников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8460 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });