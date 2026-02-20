ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Первые операции с криптовалютами, если будет принят соответствующий закон, могут пройти до конца текущего года, сказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект (о регулировании рынка криптовалют в РФ - ИФ) будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях, уже в самое ближайшее время", - сказала Лозгачева в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"С принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции могут уже к концу года быть, поэтому нас ожидает достаточно динамичная повестка в этом году", - добавила она.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщал ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

Согласно концепции ЦБ, совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника.