Brent подорожала до $71,98 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в пятницу, накануне они завершили торги на максимумах за шесть месяцев.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 по московскому времени увеличивается на $0,32 (0,45%), до $71,98 за баррель. В четверг контракт вырос в цене на $1,31 (1,9%), до $71,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,33 (0,5%), до $66,73 за баррель. Накануне они закрылись на отметке $66,4 за баррель. Мартовские контракты на WTI в четверг поднялись на $1,24 (1,9%), до $66,43 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто. "Мы получим сделку тем или иным способом", - сказал он журналистам.

Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Трамп пока не принял решения по дальнейшим действиям. Между тем, как отметила газета Wall Street Journal, США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак.

Источники портала Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу, если получат соответствующий приказ.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей. Это самое большое сокращение с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина снизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,095 млн баррелей - максимально с июня прошлого года.