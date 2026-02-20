Поиск

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года
Фото: Peter Summers/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ставки фрахта нефтяных супертанкеров повышаются на фоне растущего риска серьезного удара США по Ирану и могут превысить максимумы, зафиксированные в 2020 году, сообщает Bloomberg.

По данным Baltic Exchange, стоимость фрахта танкера класса VLCC на маршруте Ближний Восток - Китай увеличилась почти втрое с начала этого года, достигнув $151 208 в сутки, что является самым высоким уровнем со времен начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

США существенно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке за последнее время. Американский президент Дональд Трамп заявил 19 февраля, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе и "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

Серьезный удар по Ирану может нарушить судоходство в Ормузском проливе, являющемся ключевым маршрутом поставок ближневосточной нефти, и еще больше повысить стоимость фрахта.

Росту ставок также способствует концентрация собственности на такие суда, отмечает Bloomberg. По данным агентства, за последние один-два месяца южнокорейская компания Sinokor приобрела или зафрахтовала значительное число супертанкеров и теперь контролирует порядка 120 VLCC.

"Военные действия на Ближнем Востоке, вероятно, приведут к росту ставок фрахта до уровней, которых не было с 2019 года", - отмечает аналитик Oil Brokerage Ануп Сингх.

Стоимость фрахта на других маршрутах также растет: ставки для направляющихся из американской части Мексиканского залива в Китай VLCC находятся на максимуме с конца 2022 года, показывают данные Baltic Exchange.

COVID-19 Ближний Восток Иран США Sinokor Baltic Exchange Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });