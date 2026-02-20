Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Фото: Peter Summers/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ставки фрахта нефтяных супертанкеров повышаются на фоне растущего риска серьезного удара США по Ирану и могут превысить максимумы, зафиксированные в 2020 году, сообщает Bloomberg.

По данным Baltic Exchange, стоимость фрахта танкера класса VLCC на маршруте Ближний Восток - Китай увеличилась почти втрое с начала этого года, достигнув $151 208 в сутки, что является самым высоким уровнем со времен начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

США существенно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке за последнее время. Американский президент Дональд Трамп заявил 19 февраля, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе и "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

Серьезный удар по Ирану может нарушить судоходство в Ормузском проливе, являющемся ключевым маршрутом поставок ближневосточной нефти, и еще больше повысить стоимость фрахта.

Росту ставок также способствует концентрация собственности на такие суда, отмечает Bloomberg. По данным агентства, за последние один-два месяца южнокорейская компания Sinokor приобрела или зафрахтовала значительное число супертанкеров и теперь контролирует порядка 120 VLCC.

"Военные действия на Ближнем Востоке, вероятно, приведут к росту ставок фрахта до уровней, которых не было с 2019 года", - отмечает аналитик Oil Brokerage Ануп Сингх.

Стоимость фрахта на других маршрутах также растет: ставки для направляющихся из американской части Мексиканского залива в Китай VLCC находятся на максимуме с конца 2022 года, показывают данные Baltic Exchange.