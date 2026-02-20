Поиск

Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным Министерства торговли.

Темпы роста замедлились по сравнению с третьим кварталом, когда они составляли 4,4% (максимум за два года).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП в октябре-декабре на 3%, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, увеличились на 2,4%. Инвестиции бизнеса в основные активы повысились на 2,6%.

При этом государственные расходы упали на 5,1%, капиталовложения в жилищном секторе - на 1,5%.

Объем экспорта снизился на 0,9%, импорта - на 1,3%.

Индекс потребительских цен PCE в четвертом квартале увеличился на 2,9% (после повышения на 2,8% в июле-сентябре). Темпы роста индекса PCE Core (изменение цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлились до 2,7% с 2,9% в третьем квартале.

За весь 2025 год ВВП США увеличился на 2,2% после подъема на 2,8% в предыдущий год.

Минторг представил первую оценку изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных и окончательных данных за четвертый квартал и 2025 год запланирована на 13 марта и 9 апреля соответственно.

