Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" прекратились по вине Украине, и обвинил Киев в подрыве нефтепровода "Северный поток".

"Дружба" была перекрыта теми, кто взорвал "Северный поток", - Украиной", - заявил Орбан на пресс-конференции в Вашингтоне после заседания Совета мира, его слова приводят венгерские СМИ.

Венгерский лидер подчеркнул, что никаких технических причин, препятствующих транзиту нефти через "Дружбу", нет.

"Нефтепровод "Дружба" функционален. Нет никаких технических препятствий для возобновления украинцами транспортировки нефти", - убежден Орбан.

По словам премьера, в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной, действия Киева не должны ставить под угрозу энергетическую безопасность стран-членов ЕС. "Сейчас они ставят ее под угрозу", - посетовал Орбан.

Он добавил, что Будапешт, ожидает, что Европейская комиссия (ЕК) "вызовет и допросит" власти Украины.

Орбан подчеркнул, что у Брюсселя есть договорные обязательства защищать Венгрию и Словакию, в то время как Украина - не член ЕС.

"Она (ЕК - ИФ) должна отстаивать интересы государств-членов, поэтому сейчас должна встать на сторону Венгрии и Словакии против Украины. Это ее работа, этого мы от нее ждем", - заявил глава государства.

Орбан также увязал сложившуюся ситуацию с предстоящими в апреле парламентскими выборами в Венгрии: "Украинцы заинтересованы в том, чтобы в Венгрии было дружественное Украине правительство. (...) Украина заинтересована в том, чтобы в Венгрии воцарился хаос, (...) за который заплатит народ, и таким образом они смогут повлиять на создание благоприятного для себя правительства".

Как сообщалось, Еврокомиссия (ЕК) созвала 25 февраля совещание координационной группы по нефти в связи с прекращением поставок в Венгрию и Словакию через поврежденный нефтепровод "Дружба", об это заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, комментируя прекращение Венгрией и Словакией поставок дизельного топлива Украине, заявила, что ЕК внимательно следит за ситуацией.

При этом Итконен в очередной раз заявила, что в краткосрочной перспективе нет никакого риска для снабжения Венгрии и Словакии, так как они обеспечены чрезвычайными запасами нефти на 90 дней.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину.

В свою очередь правительство Словакии объявило, что компания Slovnaft "приостанавливает экспорт дизельного топлива и другие экспортные поставки на Украину".