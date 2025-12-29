Цены на медь приблизились к $13 тыс./т

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены на медь продолжают активно подниматься в понедельник, обновляя рекорды и приближаясь к отметке в $13 тыс. за тонну.

Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов подскочили на 6,6%, до $12,96 тыс. за тонну.

С начала года металл подорожал более чем на треть. Это самый сильный подъем с 2009 года, когда медь выросла в цене более чем вдвое на фоне выхода мировой экономики из глобального финансового кризиса.

Инвесторы опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа введет пошлины на импорт меди в Штаты. На таких ожиданиях американские компании нарастили закупки металла.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают перебои добычи на крупных месторождениях в Чили, Перу и Индонезии, а также рост спроса на медь в сфере "зеленой" энергетики и искусственного интеллекта.

Цены на медь останутся высокими и в 2026 году, несмотря на ожидаемое замедление спроса в Китае, крупнейшем в мире потребителе этого металла, отметила Элис Фокс из Macquarie Group.