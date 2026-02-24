Поиск

Brent подешевела до $71,24 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет во вторник, рынок ждет развития событий вокруг Ирана.

К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,35%) до $71,24 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,26 (0,39%), до $66,05 за баррель.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана должен состояться в Женеве 26 февраля. При этом США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что Вашингтон нанесет удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждет "очень плохой день", если страна не заключит соглашение с Вашингтоном.

Давление на нефтяной рынок также оказывает возросшая неопределенность относительно перспектив международной торговли. В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение Трампа ввести в 2025 году пошлины на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

Трамп тогда объявил о намерении поднять пошлины на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. На этот раз президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины сроком на 150 дней. Белый дом сообщил, что пошлины в 10% начинают действовать с 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 по Москве), и администрация Трампа работает над повышением пошлин до 15%, для которого потребуется отдельный указ.

По данным Reuters, трейдинговые компании и покупатели венесуэльской нефти зафрахтовали первые танкеры класса VLCC (супертанкеры) для вывоза сырья из страны, что должно увеличить предложение на рынке.

Brent WTI Верховный суд США Дональд Трамп Иран Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Warner Bros. получила обновленное предложение от Paramount

Прирост запасов "Газпрома" за счет геологоразведки в 2025 г. снова превысил добычу

 Прирост запасов "Газпрома" за счет геологоразведки в 2025 г. снова превысил добычу

Российская дочка Linde обжаловала решение суда по иску Амурского ГПЗ

Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Нефть Brent подорожала до $71,91 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,91 за баррель

Совет ЕС продлил санкции против России

 Совет ЕС продлил санкции против России

В ЕС намерены затормозить ратификацию соглашения с США из-за решения ввести глобальные пошлины

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8492 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });