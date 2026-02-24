Brent подешевела до $71,24 за баррель

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет во вторник, рынок ждет развития событий вокруг Ирана.

К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,25 (0,35%) до $71,24 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,26 (0,39%), до $66,05 за баррель.

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе Ирана должен состояться в Женеве 26 февраля. При этом США сосредоточили крупные военные силы в регионе, и эксперты опасаются, что Вашингтон нанесет удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждет "очень плохой день", если страна не заключит соглашение с Вашингтоном.

Давление на нефтяной рынок также оказывает возросшая неопределенность относительно перспектив международной торговли. В конце прошлой недели Верховный суд США признал незаконным решение Трампа ввести в 2025 году пошлины на импорт товаров из большинства стран. Судьи пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины.

Трамп тогда объявил о намерении поднять пошлины на импорт из всех стран сначала до 10%, а затем - до 15%. На этот раз президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины сроком на 150 дней. Белый дом сообщил, что пошлины в 10% начинают действовать с 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 по Москве), и администрация Трампа работает над повышением пошлин до 15%, для которого потребуется отдельный указ.

По данным Reuters, трейдинговые компании и покупатели венесуэльской нефти зафрахтовали первые танкеры класса VLCC (супертанкеры) для вывоза сырья из страны, что должно увеличить предложение на рынке.