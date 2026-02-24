Прирост запасов "Газпрома" за счет геологоразведки в 2025 г. снова превысил добычу

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Прирост запасов природного газа "Газпрома" за счет геологоразведки в 2025 году в очередной раз превысил годовой объем добычи, сообщает компания по итогам заседания совета директоров, который рассмотрел соответствующий вопрос.

В компании подсчитали, что "Газпром" уже двадцать первый год подряд обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи.

"В 2025 году компания выполнила все запланированные геологоразведочные работы, включая сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин. В результате открыты новые залежи углеводородов в таких ключевых центрах газодобычи, как полуостров Ямал, Якутия, Надым-Пур-Тазовский регион", - отмечается в релизе.

Особенный акцент делается на приросте запасов в северных морях: "Увеличена сырьевая база "Газпрома" на шельфе Арктики. Получен существенный прирост запасов на Ледовом и Ленинградском месторождениях. Кроме того, в сложных природно-климатических условиях Карского моря завершено строительство очередной разведочной скважины на месторождении им. В.А. Динкова. Это часть последовательной работы компании по подготовке к освоению перспективных морских месторождений", - пишут газовики.

Ранее сообщалось, что в течение последних 20 лет "Газпром" ежегодно обеспечивал расширенное воспроизводство запасов, приращивая больше, чем добыл. За 20 лет на баланс было поставлено 11,7 трлн куб. м газа.