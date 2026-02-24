Warner Bros. получила обновленное предложение от Paramount

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Warner Bros. Discovery (WBD) сообщила о получении обновленного предложения о покупке от Paramount Skydance Corp., но не раскрыла его условия.

Как говорится в сообщении WBD, компания изучает предложение совместно с финансовыми и юридическими консультантами, проинформирует акционеров после завершения его рассмотрения советом директоров.

Заключенное ранее с Netflix Inc. соглашение остается в силе, и совет директоров по-прежнему рекомендует акционерам эту сделку.

"В настоящее время акционерам WBD рекомендуется не предпринимать никаких действий в отношении измененного предложения Paramount", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе WBD назначила на 20 марта специальное собрание акционеров для проведения голосования по сделке с Netflix. Тогда же она объявила, что договоренности с Netflix позволяют ей вступить в переговоры с Paramount на семь дней - до 23 февраля 2026 года, чтобы прояснить ситуацию для акционеров и дать последней возможность представить свое наилучшее и окончательное предложение.

Если по итогам переговоров WBD сочтет предложение Paramount предпочтительным, у Netflix будет возможность улучшить свою заявку, чтобы уравнять ее с условиями конкурента.

Netflix 5 декабря прошлого года объявила о покупке ряда активов WBD - киностудии Warner Bros., телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max, оценив их в $27,75 за акцию. Изначально предполагалось, что часть этой суммы будет оплачена акциями Netflix, однако в январе компании договорились, что сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Paramount направила предложение напрямую акционерам WBD о выкупе их акций по цене $30 за бумагу. Paramount предлагает купить всю WBD, с учетом сегмента Global Networks, в который входят известные развлекательные, спортивные и новостные телеканалы, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery. Соглашение с Netflix предусматривает выделение Global Networks в самостоятельную компанию. Позднее Paramount внесла ряд дополнений, чтобы повысить привлекательность своего предложения.

Акции Warner Bros. Discovery прибавляют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги Paramount и Netflix - по 0,2%.