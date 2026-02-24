Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник превысил рубеж 2800 пунктов - уровень 3-недельной давности, на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $72 за баррель), сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций, а также сообщений западных СМИ относительно дальнейшей судьбы "Северных потоков".

К 10:23 мск индекс МосБиржи составил 2802,79 пункта (+0,8%) - максимум с 4 февраля, индекс РТС - 1150,38 пункта (+0,8%).

Лидерами роста выступают акции "ДОМ.РФ" (+2,8%), "Московской биржи" (+1,9%), "Газпрома" (+1,7%), "Полюса" (+1,6%), "Русала" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "Северстали" (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:23 мск составил 11,38 млрд рублей (из них 1,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,79 млрд рублей на бумаги ВТБ и 952,18 млн рублей на акции "Т-Технологии").