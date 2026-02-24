Поиск

Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности

Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник превысил рубеж 2800 пунктов - уровень 3-недельной давности, на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $72 за баррель), сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций, а также сообщений западных СМИ относительно дальнейшей судьбы "Северных потоков".

К 10:23 мск индекс МосБиржи составил 2802,79 пункта (+0,8%) - максимум с 4 февраля, индекс РТС - 1150,38 пункта (+0,8%).

Лидерами роста выступают акции "ДОМ.РФ" (+2,8%), "Московской биржи" (+1,9%), "Газпрома" (+1,7%), "Полюса" (+1,6%), "Русала" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), Сбербанка (+1,1% и +1% "префы"), "Северстали" (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:23 мск составил 11,38 млрд рублей (из них 1,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,79 млрд рублей на бумаги ВТБ и 952,18 млн рублей на акции "Т-Технологии").

Мосбиржа Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Нефть Brent подорожала до $71,91 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,91 за баррель

Совет ЕС продлил санкции против России

 Совет ЕС продлил санкции против России

В ЕС намерены затормозить ратификацию соглашения с США из-за решения ввести глобальные пошлины

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах

Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

 Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8488 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });