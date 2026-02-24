Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Чиновники и банки-кредиторы "Самолета" не увидели у девелопера, в январе обратившегося в правительство за господдержкой, драматических финансовых сложностей, сообщил Минфин.

"Состоялось очередное заседание подкомиссии по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей. Подкомиссия оценила потребности в мерах господдержки ПАО "ГК "Самолет". По результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК "Самолет" сделаны выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками", - сообщило ведомство.

"Самолету" рекомендовано "совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности", резюмировал Минфин.

В начале февраля стало известно, что "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа. Среди проблем, с которым столкнулся девелопер, в письме назывались изменение принципов льготной ипотеки, повышение ключевой ставки, "потребительский терроризм", изъятие в рамках судебного решения крупного проекта в Новой Москве, смерть основного акционера (Михаил Кенин, 30%) в 2025 году.

Само письмо датировано 19 января, спустя два дня вице-премьер Александр Новак поручил Минфину, Минстрою и Минэкономразвития проработать и представить в правительство согласованные предложения.