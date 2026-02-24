Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против Почта банка и банка "Точка", следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) этой страны.

В санкционный список Великобритании также включены Транскапиталбанк (ТКБ), Абсолют банк, банк "Синара", банк "Аверс", Ланта-банк, банк "Ак барс" и Фора-банк.

Согласно информации на сайте правительства Великобритании, эти девять кредитных организаций проводили трансграничные платежи, которые имели важное значение для "попыток России сохранить доступ к международным рынкам и помощи в финансировании военных действий".

Банк "Ак барс" по итогам 2025 года занимал 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", ТКБ - 24-е, банк "Точка" - 26-е, Абсолют банк - 28, Почта банк - 29-е, банк "Аверс" - 38, банк "Синара" - 44-е, Фора-банк - 62-е, Ланта-банк - 103-е место в этом рэнкинге.