Российская дочка Linde обжаловала решение суда по иску Амурского ГПЗ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Линде Инжиниринг Рус" (входит в группу Linde) обжаловала решение Арбитражного суда Амурской области о взыскании денежных средств по иску ООО "Газпром переработка Благовещенск" к инжиниринговой группе Linde из-за пожаров на установках Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Как следует из картотеки суда, во вторник зарегистрирована апелляционная жалоба компании "Линде Инжиниринг Рус", которая в деле проходила в списке третьих лиц. Оспариваемый судебный акт вынесен в закрытом судебном заседании, он касается возмещения (распределения) судебных расходов, прекращения производства по делу, удовлетворении иска и взыскании средств.

Истец отмечал в суде, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность".

Производство по делу было возбуждено 15 ноября 2024 года. Судебный спор в российском арбитраже связан с претензиями ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) к компаниям Linde в России и за ее пределами на 85,73 млрд рублей. Это сумма убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды из-за пожаров на заводе, которые произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы иска на 5,5 млрд рублей с учетом выплаты страховых возмещений.

С ноября прошлого года судебные заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству истца, который аргументировал это тем, что в процессе может быть озвучена информация, которая отнесена к коммерческой тайне.

В январе Арбитражный суд Амурской области удовлетворил исковое заявление.

Пожары возникли, как показало расследование, из-за разгерметизации фильтров на установке, которая произошла "в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования".

"Газпром" по итогам расследования аварий на криогенных установках отметил, что причиной ЧП стала принципиальная недооценка поставщиком основного технологического оборудования, германской Linde, необратимого влияния криогенных температур на свойства металла. Также газовики опровергли домыслы Linde, что причиной могло быть качество работы российских строителей. Материалы проверки опубликованы в отраслевом научно-техническом журнале "Газовая промышленность".

Отмечено также, что Linde укомплектовала лицензионные установки Амурского газоперерабатывающего завода системой обнаружения взрыво- и пожароопасных газов в воздушной среде, которая во время серьезных аварий на первых двух технологических линиях сработала с большой задержкой.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год является одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.