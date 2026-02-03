Поиск

В ЦБ допустили небольшую корректировку прогноза по прибыли банков на 2026 год

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пока не планирует существенно менять прогноз по прибыли банковского сектора на 2026 год в 3,1-3,6 трлн рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Внутри Банка России по сектору общий прогноз пересматриваем, может быть, что-то еще подкорректируем чуть-чуть, но вряд ли сильно", - сообщил Данилов на пресс-конференции во вторник.

ЦБ считает, что стоимость риска в 2026 году останется на повышенном уровне, пояснил глава департамента.

"Я знаю, что отдельные банки прогнозируют более оптимистичную ситуацию со стоимостью риска, улучшение, если это произойдет, то может быть, чуть лучше ситуация (с прибылью будет - ИФ)", - сказал Данилов.

По его словам, стоимость риска в рознице в 2025 году составила 2,9%, что выше показателя за предыдущие годы (2,3% в 2024 году).

"Высоковато, но в основном это в необеспеченном потребительском кредитовании. Там что сыграло в увеличение? У нас в 2023-2024 годах был приток новых заемщиков, многие из которых без кредитной истории. Это люди, которые до этого не брали кредиты, но видимо, доходы выросли до такой степени, когда они уже стали кредитоспособны, они стали обращаться в банки, ну и видимо, где-то кто-то переоценил свои финансовые возможности", - сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики.

"Не критичные цифры, чтобы никого не смущать, но тенденция, тем не менее, к ухудшению есть, мы это констатируем", - добавил он.

В сегменте корпоративных кредитов в 2025 году наблюдалось некоторое ухудшение, стоимость риска выросла до 1% с 0,3% в 2024 году. "Здесь никакой неожиданности для нас нет, это в принципе средний такой исторический уровень, он нормальный. Скорее 2024 год был ненормальный, мы это даже комментировали таким образом, что стоимость риска низковата, должна быть в районе 1%", - отметил Данилов.

Прибыль российских банков по итогам 2025 года составила 3,5 трлн рублей, около 1,6 трлн руб. было выплачено в виде дивидендов, оставшаяся сумма в 1,8 трлн руб. - это прирост регулятивного капитала.

"Вот эти 1,8 триллиона – это то, что позволяет поддерживать вот тот умеренный рост, адекватный, сбалансированный рост, который был в 2025 году, его поддерживать и восстанавливать надбавки", - сказал директор департамента банковского регулирования и аналитики.

