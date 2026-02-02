Поиск

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Госдума скорректирует законы, которые ограничивают использование гражданами собственных финансовых средств в целях борьбы с мошенничеством, но только там, где они создают избыточные неудобства добросовестным гражданам, сообщил на пресс-конференции глава думского комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы конечно будем корректировать те законодательные решения, которые мы приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства", - ответил он на вопрос, как планируется законодательно устранить ситуацию, при которой гражданам систематически приходится общаться с сотрудниками банков, чтобы доказать право пользоваться своими же деньгами.

По наблюдениям самого депутата, многие жалобы на блокировки счетов и переводов носят искусственный характер. "По моему анализу, около 80% таких обращений инициируются самими мошенниками - они сознательно "накручивают волну", чтобы создать впечатление, что приняты неверные решения", - объяснил Аксаков, но признал, что оставшиеся порядка 20% обращений поступают от добросовестных граждан, которые столкнулись с реальными неудобствами.

Глава комитета еще раз подчеркнул, что принятые меры будут пересматриваться: "Мы будем корректировать эти решения, изучать их и делать более оптимальными и там, где перегнули - выгнем в обратную сторону, выпрямим".

Аксаков призвал граждан активнее взаимодействовать с банками. По его словам, при возникновении рисков или нестандартных операций лучше заранее вступать в контакт с финансовой организацией, объяснять ситуацию и договариваться о порядке работы, чтобы в дальнейшем избежать блокировок и ограничений.

В настоящее время банки вправе блокировать карты и переводы клиентов для противодействия мошенничеству в соответствии с законом № 161-ФЗ (о национальной платежной системе), а также при подозрениях в отмывании доходов и финансировании терроризма по закону № 115-ФЗ (антиотмывочный закон). Эти законы ужесточили в 2025 году для борьбы с кибермошенничеством. Основанием для блокировок может служить, в том числе попадание реквизитов в базу данных Банка России о случаях и попытках переводов без согласия клиентов, что привело к росту жалоб на необоснованные блокировки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла о росте количества жалоб на необоснованные блокировки счетов, признав, что в ходе борьбы с мошенничеством регуляторы "где-то перегнули палку". В ЦБ позднее сообщали о первых признаках улучшения ситуации: число обращений граждан по этому вопросу в январе сократилось примерно вдвое.

