ЦБ отметил сохранение проблемы концентрации рисков в банковской системе России

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Проблема высокой концентрации кредитных рисков в российской банковской системе не усиливается, но остается острой; чтобы привести показатели к целевым - за счет как регуляторных мер, так и перераспределения exposure между банками - потребуется время, заявил на пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Он напомнил, что Банк России в 2025 году отменил ряд послаблений в части расчета нормативов концентрации.

"Это, конечно, первый шаг, но недостаточный. Риск концентрации, во всяком случае, не растет, это хорошо. Но и значительного прогресса пока, надо признать, нет. С отдельными банками есть графики выхода на целевое значение. Но этот вопрос будет занимать, естественно, время для того, чтобы ситуацию исправить", - заявил Данилов.

По его словам, ЦБ на горизонте пяти лет планирует снизить уровень концентрации рисков банковского сектора до 25% (то есть совокупные требования к одному крупному заемщику не должны превышать четверти капитала банка - ИФ). С отдельными банками регулятор сформировал графики выхода на целевое значение.

"Целевое значение для нас 25% от капитала. То, к чему нужно прийти. Прийти мы планируем где-то на горизонте пяти лет. У многих банков это и так уже соблюдается, потому что банки, тем не менее, в целом хорошо управляют своими рисками. Но у некоторых в силу исторических причин концентрация повышенная. И для того, чтобы прийти к этому целевому значению, потребуется время: надо рефинансировать часть той задолженности, которая есть, чтобы она перераспределилась. Такие возможности есть. Избыточная концентрация может быть перераспределена между другими банками, но для этого нужно время, готовность других банков на себя брать. Ну и где-то с нашей стороны надо чуть-чуть тоже этой ситуации поспособствовать", - добавил Данилов.

По его словам, концентрация рисков на уровне 25% от капитала позволит банку справиться со стрессом в случае возникновения проблем у крупной компании.

"В мировой практике такие случаи есть, когда, казалось бы, даже крупные компании, которые считались до этого национальными чемпионами, вдруг попадают в какую-то череду неприятностей финансовых, испытывают финансовые трудности. Это не значит, что они перестают существовать, это значит, что просто происходит какая-то реструктуризация, в результате которой банки должны досоздать резервы. И вот нам важно, чтобы если такой малореалистичный, но не исключительный сценарий произойдет, банк может потерять часть своих надбавок к достаточности капитала, но норматив не нарушит и тем самым сохранит финансовую устойчивость. Нам это важно. Вот поэтому мы так откалибровали. Но, как я уже сказал, это путь, который нам надо пройти с отдельными банками", - пояснил Данилов.

Он также напомнил, что ЦБ продолжает дорабатывать механизм стимулирования банков к снижению концентрации. Концепция предполагает введение дополнительной платы в фонд страхования вкладов за принятие повышенных рисков концентрации.

"Она будет включать в себя в том числе возможное изменение структуры отдельных нормативов, а также "оранжевую зону" и некую штрафную плату в систему страхования за допустимое превышение концентрации. Это некий стимул для того, чтобы банки быстрее выходили на целевые значения. Концепция требует внутренней доработки, где-то 1-2 месяца, после чего мы выйдем на обсуждение", - заявил он.

По словам Данилова, подавляющее большинство банков находится в пределах 25% капитала, но важно, чтобы все банки имели ограниченный уровень концентрации рисков.

Отвечая на вопрос, почему банки не снижают избыточные риски за счет инструмента синдицированных кредитов, Данилов отметил, что у них нет значительного стимула эту концентрацию с себя снимать.

"Надо способствовать этому, и механизм повышенных отчислений в систему страхования как раз будет таким, если так можно сказать, принуждением. Иными словами, вам должно быть выгоднее снизить концентрацию на рынке, чем продолжать держать (риски) на себе и платить повышенные взносы в систему страхования. Вот тогда у банков появится стимул к тому, чтобы синдицированное кредитование делать. Есть и другие инструменты. Можно просто не выдавать (кредиты), самый естественный простой способ. Часть существующих кредитов можно продать, если это в рамках стандартной какой-то документации", - сказал Данилов.

Он добавил, что банки также могут снижать концентрацию рисков, используя инструмент поручительств.