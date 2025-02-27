Поиск

ЦБ призвал банки сосредоточиться на укреплении капитала и упреждении кредитных рисков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банки должны сосредоточиться на укреплении капитала, предупреждении кредитных рисков и работе с проблемной задолженностью, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, банки должны сосредоточиться на трех направлениях: укреплении капитальной базы, упреждении кредитных рисков - повышение качества выдаваемых кредитов, снижение избыточной кредитной концентрации - и работе с возникающей проблемной задолженностью - тщательный мониторинг финансового положения заемщика", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Глава ЦБ отметила, что в 2024 году дисбалансы в банковском секторе были в первую очередь связаны с продолжением кредитного перегрева.

"В розничном кредитовании этот кредитный перегрев прекратился в середине года под влиянием и роста ставок, и сокращения периметра льготной ипотеки, и ужесточения мер для снижения закредитованности граждан", - напомнила она.

В корпоративном кредитовании замедление началось только в ноябре, в 2024 году прирост по этому сегменту составил 18,9%, что сопоставимо с рекордом 2023 года. Замедление корпоративного кредитования началось только тогда, когда сами банки умерили аппетиты, потому что уже использовали значительную часть запаса капитала, отметила глава ЦБ.

"Кредитный портфель не может постоянно расти быстрее, чем прирастает капитал банковского сектора", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ ожидает в 2025 году замедления темпов роста кредитования экономики до 6-11%, корпоративного кредитования - до 8-13%, розничного - до 1-6%.

"Подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост. То сокращение кредита, которое было в декабре-январе и, вероятно, продолжится в феврале, не выходит за рамки сезонности и связано с оплатой госзаказа завершившегося года и авансированием госзаказа нового года, прежде всего", - отметила председатель ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,580 трлн рублей

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Кабмин продлил до 31 августа экспорт бензина из РФ для производителей

Цена нефти Brent немного повысилась до $72,8 за баррель

Добыча газа в РФ в аномально теплом январе сократилась на 4%, до 62,5 млрд куб. м

Росстат отметил, что рост цен на бананы в РФ за неделю ускорился в 3,3 раза

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

Цены на сливочное масло в РФ начали снижаться впервые с сентября 2023 года

"Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций сербской NIS

Финский ОПК получит заказы для Украины на 660 миллионов евро

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5916 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2188 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });