ЦБ призвал банки сосредоточиться на укреплении капитала и упреждении кредитных рисков

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банки должны сосредоточиться на укреплении капитала, предупреждении кредитных рисков и работе с проблемной задолженностью, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, банки должны сосредоточиться на трех направлениях: укреплении капитальной базы, упреждении кредитных рисков - повышение качества выдаваемых кредитов, снижение избыточной кредитной концентрации - и работе с возникающей проблемной задолженностью - тщательный мониторинг финансового положения заемщика", - сообщила Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Глава ЦБ отметила, что в 2024 году дисбалансы в банковском секторе были в первую очередь связаны с продолжением кредитного перегрева.

"В розничном кредитовании этот кредитный перегрев прекратился в середине года под влиянием и роста ставок, и сокращения периметра льготной ипотеки, и ужесточения мер для снижения закредитованности граждан", - напомнила она.

В корпоративном кредитовании замедление началось только в ноябре, в 2024 году прирост по этому сегменту составил 18,9%, что сопоставимо с рекордом 2023 года. Замедление корпоративного кредитования началось только тогда, когда сами банки умерили аппетиты, потому что уже использовали значительную часть запаса капитала, отметила глава ЦБ.

"Кредитный портфель не может постоянно расти быстрее, чем прирастает капитал банковского сектора", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ ожидает в 2025 году замедления темпов роста кредитования экономики до 6-11%, корпоративного кредитования - до 8-13%, розничного - до 1-6%.

"Подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост. То сокращение кредита, которое было в декабре-январе и, вероятно, продолжится в феврале, не выходит за рамки сезонности и связано с оплатой госзаказа завершившегося года и авансированием госзаказа нового года, прежде всего", - отметила председатель ЦБ.