Капитализация Walmart впервые превысила $1 трлн

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость крупнейшего американского ритейлера Walmart Inc. впервые превысила $1 трлн в ходе торгов во вторник, пишет Bloomberg.

Цена акций Walmart поднималась на 1,6%, до рекордных $126 за акцию. К 18:25 по московскому времени рост замедлился до 1,4%. С начала года капитализация компании повысилась на 12%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 1,9%.

"За последние годы Walmart совершил огромную цифровую трансформацию, - отметил главный инвестиционный директор Accuvest Global Advisors Эрик Кларк. - Они отошли от образа традиционного офлайн-ритейлера и начали использовать технологии для повышения вовлеченности покупателей".

Также компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свою операционную деятельность. Ранее в этом году она объявила о партнерстве с Alphabet Inc. и её платформой Gemini, а также ритейлер сотрудничает с OpenAI, позволяя клиентам совершать покупки напрямую через ChatGPT. В прошлом месяце компания вошла в расчет индекса Nasdaq 100.

Walmart является крупнейшей по капитализации компанией потребительского сектора, а также одной из немногих фирм не из ИТ-сферы с капитализацией более $1 трлн, наряду с Berkshire Hathaway и Saudi Aramco.

Среди аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, 47 рекомендуют покупать акции Walmart, трое советуют держать бумаги компании и лишь один дает рекомендацию "продавать".

Следующая квартальная отчетность компании будет опубликована 19 февраля.