Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в декабре выросли на 37 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в декабре 2025 года увеличился на 37 млрд рублей, или на 3,8%, до 1,0 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Объем рынка ОФЗ в декабре вырос на 553 млрд рублей, или на 1,9%, до 29,760 трлн рублей. В результате доля нерезидентов в ОФЗ за месяц увеличилась до 3,4% с 3,3%.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей, или на 38,3%, в 2023 году - на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%.

Рынок ОФЗ в 2025 году увеличился на 6,770 трлн рублей, или на 29,4%, а доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с 4,0% до 3,4%.