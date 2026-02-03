Поиск

Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в декабре выросли на 37 млрд рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в декабре 2025 года увеличился на 37 млрд рублей, или на 3,8%, до 1,0 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Объем рынка ОФЗ в декабре вырос на 553 млрд рублей, или на 1,9%, до 29,760 трлн рублей. В результате доля нерезидентов в ОФЗ за месяц увеличилась до 3,4% с 3,3%.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей, или на 38,3%, в 2023 году - на 495 млрд рублей, или на 25,0%, и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей, или на 35,8%.

Рынок ОФЗ в 2025 году увеличился на 6,770 трлн рублей, или на 29,4%, а доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с 4,0% до 3,4%.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил рост экономической активности в IV квартале

Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

 Waymo привлекла $16 млрд при оценке на уровне $126 млрд

AGR начнет выпуск в РФ автомобилей бренда Jeland в первой половине 2026 года

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Ипотека в России в декабре выросла на 2,4%

 Ипотека в России в декабре выросла на 2,4%

"Газпром" 1 февраля поставил потребителям рекордный для этого месяца суточный объем газа

Новак заявил, что инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4-4,5%

 Новак заявил, что инфляция в РФ в 2026 году ожидается на уровне 4-4,5%

В правительстве рост российской экономики в 2025 году оценивают в 1%
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 129 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });