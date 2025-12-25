Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре сократился на 117 млрд руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре 2025 года уменьшился на 117 млрд рублей, или на 10,8%, до 963 млрд рублей, после роста в августе-октябре на 111 млрд рублей (на 32 млрд рублей в августе, 48 млрд рублей в сентябре и 31 млрд рублей в октябре), сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в ноябре вырос на 1 трлн 694 млрд рублей, или на 6,2%, до 29 трлн 207 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 декабря снизилась до 3,3% с 3,9% на 1 ноября. Таким образом, этот показатель снизился до минимального уровня с 1 января 2012 года. До 2012 года основными держателями ОФЗ являлись резиденты России. Ситуация начала меняться во второй половине 2012 года в преддверии либерализации рынка государственных ценных бумаг, открытие в российском центральном депозитарии счетов номинального держателя для иностранных расчетно-клиринговых организаций в начале 2013 года привело к значительному притоку иностранных инвестиций на внутренний рынок госдолга РФ, максимум доли нерезидентов в ОФЗ был зафиксирован 1 апреля 2018 года - 34,5%.

В январе-ноябре 2025 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 48 млрд рублей, или на 5,2%, с 915 млрд рублей.

В 2024 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 568 млрд рублей, или на 38,3%, с 1 трлн 483 млрд рублей, после сокращения в 2023 году на 495 млрд рублей и в 2022 году на 1 трлн 104 млрд рублей с 3 трлн 82 млрд рублей на 1 января 2022 года.