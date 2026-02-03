Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году замедлился до 1%

Такое "торможение" было рукотворным, отметил президент

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2025 году составил 1%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это: в 2023, 2024 годах - 4,1% рост, 4,3% рост. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым - оно, можно даже сказать, было рукотворным: оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции. Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%", - сказал президент.

"А мы с вами понимаем, насколько важна умеренная, предсказуемая динамика цен для благополучия российских семей, для работы предприятий и организаций, для государственных финансов и для инвестиционного процесса, для инвестиционных планов", - добавил он.

Опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря аналитики прогнозировали рост ВВП РФ в 2025 году на 0,9%, что несколько ниже сентябрьского прогноза Минэкономразвития (1,0%) и ближе к верхней границе нового октябрьского прогноза ЦБ (0,5-1,0%).