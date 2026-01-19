МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2026 год с 1% до 0,8%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,2 п.п. - до 0,8% с 1%, ожидавшихся им в октябре. Очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook Update) опубликован фондом в понедельник.

Оценка МВФ, таким образом, находится ниже прогноза Минэкономразвития в 1,3% (ухудшен в сентябре с 2,4%), но попадает в диапазон прогноза Банка России, который в октябре сохранил свою оценку на уровне 0,5-1,5%.

В 2027 году фонд ожидает роста ВВП России на 1%. Эта оценка существенно ниже ожиданий и Банка России (диапазон 1,5-2,5%), и Минэкономразвития (2,8%) на следующий год.

Оценка динамики российской экономики за минувший год соответствует прогнозу из октябрьской версии World Economic Outlook - тогда МВФ снизил прогноз по росту ВВП РФ в 2025г с 0,9% до 0,6%.

Глобальная экономика

Прогноз роста мировой экономики на 2026 год повышен на 0,2 п.п. - до 3,3% с 3,1%, в которые он оценивался МВФ в октябре прошлого года (в июле оценка повышалась на 0,1 п.п. после снижения в апреле на 0,3 п.п., до 3%).

Фонд отмечает, что прогноз роста глобальной экономики немного скорректирован в сторону повышения на 2026 год по сравнению с октябрьским прогнозом, поясняя, что такая стабильная динамика является результатом баланса различных факторов. "Негативное влияние изменений в торговой политике компенсируется позитивным влиянием растущих инвестиций в технологии, включая искусственный интеллект, в большей степени в Северной Америке и Азии, чем в других регионах, а также фискальной и монетарной поддержкой, в целом благоприятными финансовыми условиями и адаптивностью частного сектора", - говорится в обзоре.

Одновременно с этим МВФ отмечает, что риски для прогноза по-прежнему смещены в сторону замедления роста. Так, переоценка ожиданий роста производительности труда в связи с внедрением искусственного интеллекта может привести к снижению инвестиций и спровоцировать резкую коррекцию на финансовых рынках, которая может распространиться с компаний, связанных с ИИ, на другие сегменты и подорвать благосостояние домохозяйств. При этом в благоприятном сценарии влияние фактора ИИ на темпы роста инвестиций и экономики, напротив, может оказаться положительным, отмечает МВФ.

Торговая напряженность может обостриться, также могут вспыхнуть внутренние политические или геополитические конфликты. "Политика, направленная на обеспечение стабильности и устойчивое повышение среднесрочных перспектив роста, требует пристального внимания к восстановлению бюджетных резервов, сохранению ценовой и финансовой стабильности, снижению неопределенности и незамедлительному внедрению структурных реформ", - полагает фонд.

Прогноз по глобальной инфляции на 2026 год повышен на 0,1 п.п., до 3,8%. В 2027 году фонд ожидает роста мировых цен на 3,4%.

Фонд сохраняет прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой в текущем году на уровне 2,2%, в 2027 году ждет 2,1%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам увеличен на 0,1 п.п., до 4,8% в 2026 году, в следующем году ожидается замедление инфляции до 4,3%.

МВФ на 0,3 п.п. повысил оценку роста объема мировой торговли на 2026 год - до 2,6% с 2,3%. Прогноз на 2027 год - рост на 3,1%.

Фонд также ухудшил прогноз снижения средней цены нефти в 2026 году - ждет ее падения на 8,5% (предыдущий прогноз - снижение на 4,5%), до $62,13 (ранее - $65,84, речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). При этом в 2027 году МВФ ожидает роста средней цены нефти на 0,1%.

Оценка роста глобального ВВП за истекший год оказалась чуть выше октябрьской версии прогноза: 3,3% против 3,2%.

Страновые прогнозы

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2026 г. увеличился на 0,2 п.п., до 4,2%, в 2027 г. фонд ждет рост на 4,1%. Оценка роста развитых стран МВФ также повышена на 0,2 п.п. - до 1,8% в текущем году, в 2027 году ожидается рост на 1,7%.

Фонд увеличил оценку роста экономики Китая в 2026 году на 0,3 п.п., до 4,5%, в 2027 году рост составит 4%. Повышена оценка роста ВВП Индии в текущем году на 0,2 п.п., до 6,4%, в 2027 году ожидается такой же рост. Прогноз по Бразилии напротив понижен на 0,3 п.п. в текущем году, до 1,6%, в 2027 году ожидается восстановление роста до 2,3%.

Прогноз роста ВВП США улучшен в 2026 году на 0,3 п.п., до 2,4%. В 2027 году МВФ ждет роста американской экономики на 2%.

Также МВФ незначительно улучшил свой прогноз роста экономики стран еврозоны в текущем году - на 0,1 п.п., до 1,3%, на следующий год ожидает рост на 1,4%.

В Германии фонд ожидает в текущем году рост на 1,1% (ранее - 0,9%), в 2027 году - 1,5%. Прогноз по Испании на 2026 год увеличен до 2,3% с 2%, в 2027 году ожидается рост на 1,9%. По ВВП Франции оценка повышена до 1% с 0,9% в 2026 году, в следующем рост составит 1,2%. В Италии прогнозируется рост на 0,7% ежегодно (ранее в 2026 году ожидалось 0,8%).

МВФ сохранил оценку роста ВВП Великобритании на 2026 год на уровне 1,3%, в 2027 г. ждет 1,5%.

Прогноз по экономике Японии был повышен на 0,1 п.п. в текущем году, до 0,7%, в 2027 году ожидается рост на 0,6%.