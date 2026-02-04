Brent подорожала до $67,88 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в среду.

К 8:13 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,82%) до $67,88 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,03 (1,6%), до $67,33 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,62 (0,98%), до $63,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,07 (1,7%), до $63,21 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, опасаясь нового витка эскалации напряженности в отношениях между США и Ираном.

Американский истребитель во вторник сбил иранский беспилотник, который приближался к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море, сообщило AP, ссылаясь на заявление Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке. Америкаснские военные отметили, что перехват произошел спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

"Инциденты с дроном и танкером демонстрируют, насколько волатильной остается ситуация, - отметил аналитик MST Marquee Сол Кавоник. - Эскалация может произойти даже непреднамеренно". По оценкам эксперта, премия за геополитический риск в ценах на нефть составляет порядка $5-10 за баррель.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые должны пройти 6 февраля. Корреспондент Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на арабский источник, что Белый дом согласился на просьбу Ирана о переносе переговоров из Турции в Оман.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что планирование переговоров с США завершено, и продолжаются консультации по окончательному определению места их проведения.

Президент США Дональд Трамп сказал, что переговоры с Ираном уже ведутся. "Посмотрим, будет ли что-то сделано. Некоторое время назад у них был шанс что-то предпринять, но это не сработало - и мы осуществили операцию "Полуночный молот", - добавил он.

"Неопределенность исхода переговоров означает, что рынок, вероятно, продолжит учитывать в ценах некоторую премию за риск", - отметили эксперты ING в аналитической записке в среду.

По данным Американского института нефти, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 11,1 млн баррелей - максимально с июня 2025 года. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ждали увеличения запасов на 700 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.