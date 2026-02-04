Продажи легковых Lada в России в январе упали на 28,7%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей Lada в РФ в январе упали год к году на 28,7%, до 19,644 тыс. шт., подсчитали в "Автостате".

Доля отечественного бренда, сохраняющего лидерство по числу продаваемых автомобилей, на легковом авторынке составила 24,4% (-6,5 п.п.).

Самой продаваемой на рынке моделью в январе осталась Lada Granta с результатом 7,597 тыс. шт. (-33,5% г/г) и долей 9,4% (-3,4 п.п.). В пятерку наиболее популярных на пятой позиции попала Lada Vesta с итогом продаж 3,037 тыс. шт. (-62,1%) и долей 3,8% (-5,2 п.п.). Lada Niva Travel была продана в количестве 3,002 тыс. шт. (-3,2%), Lada Niva Legend - 2,388 тыс. шт. (-14,1%); их доли составили 3,7% и 3% против 3,5% и 3,1% в январе 2025 г. соответственно.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 г. составляет 400 тыс. автомобилей. На российском рынке компания планирует реализовать 370 тыс. шт. (против 338,5 тыс. шт. в 2025 г. - то есть, предполагается рост на 9,3%) и ещё 30 тыс. - поставить на экспорт.

"Пока мы планируем реализовать на российском рынке в 2026 году порядка 370 тыс. автомобилей. Но мы готовы и нарастить объемы. Все будет зависеть от рынка, а рынок будет зависеть от макроэкономических условий, которые мы увидим. На экспорт мы планируем произвести примерно 30 тыс. автомобилей, чтобы сохранить тот баланс производства и стоков, который сейчас есть. Но если рубль у нас будет несколько другим, то и эти планы на экспорт тоже могут немного поменяться", - говорил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов журналистам на годовой пресс-конференции Lada в январе.