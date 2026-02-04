Поиск

ВТБ сообщил о выдаче банками рекордного для января объема ипотечных кредитов

Это произошло на фоне ажиотажного спроса перед ужесточением условий госпрограммы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки выдали рекордный для января объем ипотечных кредитов на фоне ажиотажа вокруг ужесточения условий госпрограммы семейной ипотеки, подсчитали в ВТБ.

В январе, который традиционно показывает слабую динамику кредитования из-за длинных праздников, банки выдали 430 млрд рублей ипотечных кредитов. По оценкам ВТБ, этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза - января 2024 года, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки.

Ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на семейную ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Только в ВТБ число проведенных сделок по ней в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшая активность была зафиксирована в Москве, Московской области и Петербурге, совокупно обеспечивших порядка 40% от общего числа сделок.

"Традиционный сценарий "декабрьский ажиотаж - январское затишье" в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали ее в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин,

Власти с 1 февраля запретили оформлять две льготные ипотеки на одну семью, чтобы предотвратить злоупотребления и сделать программу более адресной. Согласно изменениям в программу семейной ипотеки, супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (до 1 февраля семейные пары могли оформлять две ипотеки, если в сделке участвовал только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином России.

Анонсированное ужесточение условий программы семейной ипотеки стало драйвером прироста и в декабре. По данным Банка России, выдачи в последний месяц 2025 года увеличились на 62% по сравнению с ноябре и составили 811 млрд рублей. Портфель ипотечных кредитов за декабрь вырос на значительные 2,4% после +1,4% в ноябре.

За 2025 год задолженность населения по ипотеке увеличилась на 9% (+10,9% в 2024 году). При этом выдачи составили 4,5 трлн рублей (-10% к результату 2024 года в 4,9 трлн рублей).

