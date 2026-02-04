Поиск

Суд по иску ЦБ РФ решил ликвидировать Индустриальный сберегательный банк

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации Индустриального сберегательного банка (ИС банк, Москва).

"Признать банкротом, организацию ликвидировать", - говорится в информации на сайте суда.

Заявление ЦБ поступило в суд в конце декабря 2025 года, 29 декабря было принято к производству.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ИС банка 12 декабря 2025 года.

В сообщении регулятора говорилось, что ИС банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Кредитная организация также нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

"Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков", - подчеркивал ЦБ.

Банк России направит в правоохранительные органы информацию о проводившихся ИС банком операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний.

ЦБ также аннулировал лицензию ИС банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В ИС банке была назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов ИС банк занимал 225-е место в банковской системе РФ, отмечает ЦБ.

У ИС банка была базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте без права привлечения во вклады денежных средств физлиц и без права на осуществление операций с драгоценными металлами. Соответственно, банк депозиты граждан не привлекал, в систему страхования вкладов не входил.

ИС банк с активами в 5,8 млрд рублей по итогам третьего квартала 2025 года занимал 204-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

