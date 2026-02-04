Поиск

Uber в IV квартале многократно снизила чистую прибыль, акции падают на 5%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в четвертом квартале 2025 года многократно снизила чистую прибыль из-за переоценки инвестиций, при этом скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка, а выручка - превзошла.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $296 млн, или $0,14 в расчете на акцию, по сравнению с $6,88 млрд ($3,21 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Показатель прошлого года включает негативный доналоговый эффект в размере $1,6 млрд от переоценки инвестиций, позапрошлого - выгоду в размере $6,4 млрд от высвобождения налогового оценочного резерва.

Без учета разовых факторов чистая прибыль составила $0,71 на акцию.

Операционная прибыль взлетела в 2,3 раза и достигла рекордных $1,77 млрд. Скорректированная EBITDA подскочила на 35% - до $2,49 млрд.

Выручка повысилась на 20% и достигла $14,37 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $14,32 млрд, скорректированную чистую прибыль - $0,85 на бумагу.

Совокупный объем заказов компании в минувшем квартале увеличился на 22% - до $54,14 млрд. У сервиса такси этот показатель повысился на 20% (до $27,44 млрд), у сервиса доставки - на 26% (до $25,43 млрд). В сегменте грузоперевозок показатель почти не изменился и составил $1,27 млрд.

Число поездок, совершенных водителями Uber, выросло на 22% - до 3,75 млрд. Количество ежемесячно активных пользователей ее платформы увеличилось на 18% и обновило исторический максимум, составив 202 млн.

Свободный денежный поток вырос на 65% и достиг максимальных в истории $2,81 млрд. Операционный денежный поток также обновил рекорд, увеличившись до $2,88 млрд с $1,75 млрд.

По прогнозу Uber, совокупный объем ее заказов в первом квартале текущего года будет находиться в диапазоне $52-53,5 млрд (консенсус - $51,39 млрд), скорректированная чистая прибыль - $0,65-0,72 на акцию ($0,75), скорректированная EBITDA - $2,37-2,47 млрд.

Компания также сообщила о планах запустить службу роботакси в Гонконге, Мадриде, Хьюстоне и Цюрихе. Ранее она говорила, что намерена в ближайшие годы развернуть такой сервис в области залива Сан-Франциско, Лондоне, Мюнхене и Лос-Анджелесе.

Uber уже предлагает беспилотные поездки в Далласе, Остине, Финиксе, Атланте, Дубае, Абу-Даби и Эр-Рияде.

Котировки акций Uber снижаются на 5,3% в ходе предварительных торгов в среду.

