ЦБ настаивает на повышении порога уголовной ответственности за манипулирование рынком

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ настаивает на увеличении порога уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией регулятора.

Поправки в Уголовный кодекс (№1075309-8) были внесены в Госдуму в конце ноября 2025 года группой депутатов в рамках пакета законопроектов о противодействии инсайду и манипулированию рынком. По действующему законодательству, уголовная ответственность за манипулирование рынком (ст. 185.3) наступает при наличии крупного либо особо крупного ущерба. Документ повышал стоимостные пороги крупного ущерба с 3,75 до 100 млн руб., а особо крупного с 15 до 150 млн руб.

В декабре 2025 года правительство направило в Госдуму официальный отзыв, в котором указало, что увеличение пороговых значений крупного и особо крупного ущерба может привести к декриминализации значительного количества уголовно наказуемых деяний.

ЦБ считает повышение порогов оправданным. "Полагаем, что принятие указанного законопроекта с увеличением порога до 100 млн руб. будет укреплять доверие инвесторов, добросовестное поведение которых можно обеспечить за счет усиления экономической ответственности без избыточного применения уголовно-правовых мер, и, как следствие, создавать дополнительные условия для инвестиций в ценные бумаги на организованных торгах", - говорится в позиции регулятора.

По словам источника, в декабре 2025 года пакет законопроектов был поддержан правительством РФ, но с сохранением концептуального разногласия с Минюстом, МВД и Следственным комитетом в отношении увеличения порога уголовной ответственности за преступления в указанной сфере до 100 млн рублей. Одновременно Верховный Суд поддержал повышение этого порога, как отвечающее современным тенденциям уголовной политики в сфере правового регулирования экономической деятельности. При этом, отмечает источник, в середине января Минюст представил отзыв правительства, в котором сообщил о поддержке поправок в УК без упоминания разногласий по порогам.

Как сообщалось, группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет из трех законопроектов по реформе системы контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Законопроекты предусматривают расширение понятий инсайда и манипулирования рынком, переход к многоуровневой системе контроля (биржи, профучастники, эмитенты), введение обязательного уведомления о сделках инсайдеров и "тихих периодов" для них, а также ужесточение административной и уголовной ответственности. В частности, в Уголовный кодекс вводится новый вид штрафа для нарушителей - от трехкратной до десятикратной суммы дохода в диапазоне от 300 млн до 3 млрд руб. Максимальный срок лишения свободы увеличивается с семи до десяти лет. Законопроекты также предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности при добровольном сообщении о преступлении и полном возмещении ущерба.

